Participan estudiantes de la UTC en programa de Ingeniería Aplicada en Argentina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 12:22:01

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- Un grupo de seis estudiantes de la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), de las Ingenierías en Entornos Virtuales y Negocios Digitales, Mantenimiento y Mecatrónica, participan en un programa intensivo de Ingeniería Aplicada en la Era Digital, en la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina) International HUB.

Lo anterior gracias al programa “Contigo, Beca Embajadores 2025”, que impulsa el Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Secretaría de Educación.

Este curso intensivo pemitirá a las y los estudiantes adquirir herramientas concretas para liderar procesos de innovación tecnológica en entornos productivos en temas vinculados con el desarrollo de software, la Inteligencia Artificial (IA), robótica y la ciberseguridad empresarial.

Durante su estancia de dos semanas en este país del sur del continente, tendrán la oportunidad de conocer la cultura y tradiciones de Argentina, lo que enriquece su experiencia académica para lograr profesionales con una visión global.