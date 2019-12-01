No hay palancas en el proceso de ingreso a la UMSNH: Rectora

Morelia, Michoacán, a 01 de julio de 2026.- Al sostener un encuentro con madres y padres de las y los aspirantes a ingresar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González, subrayó que en el proceso de ingreso a la casa de estudios, no hay palancas, tras referir que quien obtiene un lugar en la institución es por sus conocimientos.

En este sentido, destacó el acompañamiento de las mamás y los papás a sus hijas e hijos, y enfatizó que deben tener plena seguridad de que se respetarán los resultados de los exámenes, al tiempo que, descartó que las listas de ingreso puedan ser modificadas. “Somos muy respetuosos, porque el insertar nombres ahí, significa quitarle espacios a gente que se estuvo preparando y nosotros no hacemos eso”.

Detalló que la prueba que aplican las y los aspirantes al área de la Salud, la realiza el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), lo que dijo, da certeza, ya que la UMSNH no conoce el examen, no lo califica y no genera los listados de resultados, ya que lo hace el Ceneval, “esos documentos están sumamente blindados, así es que no hay posibilidad de que alguien pueda meter nombres a las listas”.

Ávila agradeció la disposición de las madres y padres de familia para tener este acercamiento y para que conozcan a las y los funcionarios que están al frente de las distintas áreas y facultades de la UMSNH. De igual forma, añadió que, desde la administración central hay un gran compromiso para trabajar diariamente en el fortalecimiento de la casa de estudios y para que las mamás y los papás sientan que la institución es una extensión del hogar para su hijas e hijos, en donde se promueve el humanismo, así como una cultura de paz y de cero tolerancia a la violencia.

“Lo que hacemos en la Universidad Michoacana, lo hacemos pensando en cuál es nuestro legado, qué queremos dejarle a la sociedad y eso es, profesionistas bien formados, con valores”.

Refrendó que la UMSNH se encuentra entre las mejores diez universidades públicas del país tanto en el ámbito académico como deportivo, y compartió con las mamás y los papás los beneficios que brindan las Casas del Estudiante, que dijo, son parte del humanismo nicolaita.

La rectora agradeció a los padres y madres de familia por impulsar a sus hijas e hijos a ser mejor cada día, así como por confiar en la Universidad Michoacana para que continúen su formación profesional.

Durante la reunión de este miércoles, las directoras y directores de las Facultades de Odontología, de Enfermería, de Químico Farmacobiología, de Psicología, y de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social compartieron con las mamás y los papás información referente a cada una de las dependencias que encabezan.