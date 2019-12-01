NEM promueve la identidad regional: Gaby Molina

Uruapan, Michoacán, 30 de marzo del 2026.- Junto con la titular de FONART, Sonya Santos Garza, la secretaria de Educación, Gaby Molina, destacó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) promueve la identidad y la atención a los contextos regionales. En el marco del Tianguis Artesanal de Uruapan, señaló que el modelo educativo reconoce los saberes tradicionales como herramientas fundamentales para la formación académica y humana.

Tras invitar a disfrutar de este escaparate cultural disponible hasta el 12 de abril en Uruapan, resaltó el valor de las piezas creadas por las y los artesanos, una de ellas portada por Sonya Santos, quien agradeció el apoyo para poder vestir un traje de gala de Urapicho. Esta labor se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa políticas que colocan a la cultura y la educación en el centro de la transformación.

La colaboración entre instituciones refuerza el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por rescatar las raíces michoacanas. Gaby Molina explicó que integrar la realidad local en los planes de estudio permite que el estudiantado valore su entorno y patrimonio, dejando atrás esquemas de competencia individual para dar paso a la colaboración solidaria dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destacó que la participación de familias y maestros es clave para que la educación trascienda las aulas. Con el apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), se mantiene el impulso a proyectos que reconocen el trabajo artesanal como un pilar pedagógico que da sentido y propósito a la NEM en beneficio de las y los alumnos.