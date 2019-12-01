Michoacán se consolida como referente internacional de las Humanidades con el XI Congreso Lyra Mínima

Morelia, Michoacán a 21 de julio del 2026.– Del 14 al 17 de octubre próximos, Morelia volverá a situarse en el centro de la agenda humanística internacional con la celebración del XI Congreso Internacional Lyra Mínima, encuentro que, desde hace casi tres décadas, constituye uno de los principales espacios de reflexión e intercambio académico dedicados al estudio de la lírica tradicional y de las culturas iberoamericanas.

El regreso de este congreso a la capital michoacana, después de la exitosa edición celebrada en 2019, confirma la creciente relevancia que Morelia ha adquirido como sede de proyectos académicos de alcance internacional y pone de manifiesto la fortaleza de las instituciones que, desde Michoacán, impulsan la investigación, la docencia y la difusión de las humanidades y las ciencias sociales.

Organizado por la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la UNAM, en estrecha colaboración con la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES Morelia) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el encuentro reunirá a especialistas procedentes de diversos países de Europa y América, quienes compartirán los resultados más recientes de sus investigaciones en torno a la literatura tradicional, la oralidad, la memoria cultural y las múltiples formas de transmisión del patrimonio literario.

La presente edición reviste además una importancia singular, pues permitirá celebrar la incorporación a la UDIR del archivo y la biblioteca personal de Margit Frenk, una de las figuras más influyentes de la filología hispánica contemporánea. Gracias a la generosa donación realizada por su familia, este acervo pasará a formar parte del patrimonio académico de la UNAM en Morelia, fortaleciendo significativamente las capacidades de investigación especializadas de la región y convirtiendo a la ciudad en un punto de referencia para investigadores nacionales e internacionales.

La Dra. Mariana Masera Cerutti, investigadora de la UDIR, cofundadora de la Red Internacional Lyra Mínima, destacó tanto la trascendencia de la llegada de este acervo como la relevancia de los estudios sobre lírica tradicional:

“La llegada de la biblioteca y el archivo de Margit Frenk representa un momento extraordinario para Morelia y para las humanidades mexicanas. Se trata de un acervo fundamental para comprender la historia intelectual de México y del hispanismo internacional a lo largo de casi ocho décadas. Asimismo, agregó la investigadora que “Estudiar la lírica tradicional es acercarse a los orígenes mismos de la literatura. Antes de que existieran los grandes libros, las personas ya cantaban, recordaban y transmitían sus emociones mediante versos. En ese sentido, la lírica constituye una de las raíces más profundas de nuestra cultura escrita y oral”.

En el marco del congreso se inaugurará una exposición integrada por materiales representativos del archivo y la biblioteca de Margit Frenk, mediante la cual los asistentes podrán acercarse no sólo a la trayectoria intelectual de una de las más destacadas filólogas del mundo hispánico, sino también a una parte fundamental de la historia de los estudios literarios y humanísticos en México y en el ámbito internacional.

Fiel a su vocación interdisciplinaria, el XI Congreso Internacional Lyra Mínima contará con cerca de sesenta ponencias y actividades académicas que se desarrollarán en modalidad presencial e híbrida, con la participación de investigadores procedentes de Argentina, Alemania, Brasil, Portugal, España y México.

Asimismo, el Consejo Asesor de la Red Internacional Lyra Mínima rendirá homenaje a dos figuras fundamentales de los estudios hispánicos contemporáneos: Pedro M. Cátedra, de la Universidad de Salamanca, y Vicenç Beltran, de la Universidad de Barcelona, cuyas contribuciones han sido decisivas para el conocimiento de la poesía tradicional y de la literatura medieval y áurea. Del mismo modo, participarán destacados especialistas internacionales, entre ellos Carlos Alvar, exrector de la Universidad de Alcalá y director del Instituto de Literatura de Cilengua, institución que respalda activamente el Premio Internacional Margit Frenk, así como el lingüista mexicano Fernando Nava, estrecho colaborador de la propia Margit Frenk.

La Dra. Masera subrayó igualmente que uno de los propósitos centrales del encuentro consiste en propiciar espacios de diálogo entre generaciones de investigadores, de modo que estudiantes de licenciatura y posgrado tengan la oportunidad de interactuar directamente con especialistas de reconocido prestigio internacional y de integrarse activamente a las discusiones académicas más actuales.

“Buscamos una colaboración horizontal e intergeneracional. Queremos que las y los estudiantes dialoguen con quienes han dedicado su vida al estudio de la literatura y la cultura. Las humanidades se fortalecen precisamente cuando el conocimiento se comparte y se construye colectivamente”.

Las actividades se desarrollarán en distintas sedes de la ciudad. Los días 14 y 15 de octubre tendrán lugar en la ENES Morelia; el 16 de octubre se realizarán en el Instituto de Investigaciones Filosóficas

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; mientras que el congreso concluirá el sábado 17 de octubre en el UNAM Centro Cultural Morelia.

Aunque se trata de un encuentro académico de alta especialización, el programa incluirá también actividades abiertas al público, entre ellas conciertos de poesía cantada, que permitirán apreciar la estrecha relación entre palabra y música que caracteriza a la tradición lírica desde sus orígenes.

El programa completo podrá consultarse próximamente en el sitio web de la UDIR. El XI Congreso Internacional Lyra Mínima cuenta con el respaldo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y con el aval académico de la Asociación Internacional de Hispanistas, el Instituto Cervantes y la Embajada de España en México.