Michoacán garantizará acceso al bachillerato sin examen de admisión

Michoacán garantizará acceso al bachillerato sin examen de admisión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 10:56:36
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Morelia, Michoacán, 21 de abril 2026.- En Michoacán, el examen de admisión para ingresar a la educación media superior pública dejará de ser un requisito a partir del ciclo escolar 2026–2027, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, al sumarse la entidad a la estrategia nacional “Mi derecho, mi lugar 2026”.

Durante la rueda de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora, destacó que Michoacán forma parte de las 18 entidades del país que eliminarán este mecanismo de ingreso en los distintos subsistemas de bachillerato.

En el estado participarán instituciones como Cobaem, Cecytem, Telebachillerato Michoacán y Comunitario, Conalep, las direcciones generales de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, y de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, así como los nuevos bachilleratos Margarita Maza, lo que permitirá ampliar la cobertura educativa y ofrecer más opciones a las y los estudiantes.

La titular del Iemsysem resaltó que la medida, alineada a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, busca garantizar el acceso universal a este nivel educativo, asegurando que todas y todos los egresados de secundaria tengan un espacio sin depender de exámenes de selección. El proceso de ingreso considerará las preferencias de cada aspirante, la disponibilidad de lugares y criterios de equidad.

El esquema contempla inscripción directa en planteles con baja demanda y asignación mediante lista de preferencias en zonas de alta demanda. Con ello, se garantiza que todas y todos los aspirantes que cumplan con la convocatoria obtendrán un lugar en la educación media superior pública, fortaleciendo el derecho a la educación en Michoacán.

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