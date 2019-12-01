Mañana reinician clases más de 900 mil estudiantes de básica: Gabriela Molina

Mañana reinician clases más de 900 mil estudiantes de básica: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 13:18:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de enero de 2026.- Luego de tres semanas de descanso, más de 900 mil niñas, niños y jóvenes regresan a las aulas para dar continuidad a la segunda mitad del ciclo escolar 2025-2026, informó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina.

En este arranque de actividades se mantiene vigente el horario de invierno en los planteles de la entidad, a excepción de las regiones de Tierra Caliente y Costa, a fin de prevenir enfermedades respiratorias. La entrada y la salida se recorren 30 minutos, permitiendo que niñas y niños ingresen cuando las temperaturas son menos severas.

Dentro de las prioridades para este periodo, la secretaria de Educación destacó la reactivación de las jornadas de Vida Saludable en los centros escolares, que visitarán casi 300 planteles durante la primera semana de actividades. Enfatizó que una nutrición adecuada y la activación física son pilares fundamentales para que el aprendizaje florezca dentro del entorno comunitario.

Estas acciones se enmarcan en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual orienta los esfuerzos para consolidar espacios educativos seguros y armónicos. La estrategia nacional y estatal se enfoca en que la educación trascienda las competencias individuales y fortalezca el sentido de pertenencia a la colectividad.

La titular de la SEE agradeció la participación de la comunidad educativa para lograr un inicio de labores ordenado y con metas claras. El compromiso institucional persiste en ofrecer espacios dignos, donde el aprendizaje sea el eje fundamental para el bienestar de las familias michoacanas.

 

 

 

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente
Vinculan a proceso a presunto feminicida en Madero, Michoacán
Fatal choque en Paseo 5 de Febrero de Querétaro
Choque vehicular en Morelia, Michoacán, deja un herido
Más información de la categoria
Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente
Estoy convencida de que estrategia de seguridad dará resultados, afirma Sheinbaum desde Michoacán
En 2025, Bienestar destinó más de 40 mil millones de pesos a programas en Michoacán: Ariadna Montiel
Fatal choque en Paseo 5 de Febrero de Querétaro
Comentarios