Mañana inicia proceso de ingreso a planteles de la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán

Morelia, Michoacán, 14 de diciembre de 2025.- Mañana lunes 15 de diciembre será publicada la convocatoria de ingreso y comenzará el registro de aspirantes a tres de los cinco planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) que se abrirán en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Con ello dará inicio el proceso de ingreso para los 800 espacios disponibles en siete licenciaturas y siete programas de posgrado durante su primera etapa, expuso la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, tras el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la rectora Alma Herrera.

Los planteles que operarán en Zitácuaro, Zacapu y Múgica abrirán oficialmente el 2 de marzo de 2026. Para licenciatura, el registro de aspirantes estará disponible del 15 de diciembre al 6 de enero; la publicación de seleccionados será el 12 de enero, y el Programa de Ingreso se realizará del 15 de enero al 5 de febrero. Las inscripciones serán del 16 al 18 de febrero de 2026. Los detalles podrán consultarnos a partir de mañana en las redes oficiales de la universidad en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/UNRosarioCastelIanos

De manera reciente, la titular del Iemsysem sostuvo una reunión con el secretario general de la institución, Antonio Méndez Hernández, para revisar los avances relacionados con la llegada de los cinco planteles de la UNRC a Michoacán, luego de las visitas y trabajos realizados en conjunto para asegurar que la ubicación de las nuevas unidades académicas cuente con la viabilidad técnica y operativa correspondiente.

Sosa Olmeda reiteró el compromiso del Gobierno de Michoacán de avanzar de manera coordinada en esta estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual la educación media superior y superior es uno de los componentes más importantes. “Tenemos que garantizar una apertura ordenada y oportuna de los nuevos espacios educativos en beneficio de nuestras juventudes michoacanas”, agregó.