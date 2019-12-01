Mañana arranca la estrategia que restringe el uso del celular en las aulas

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- Mañana martes 3 de noviembre entrará en vigor la regulación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en las escuelas, a fin de favorecer la concentración de las y los estudiantes y reducir las distracciones durante las actividades escolares. Al respecto, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Patricia Flores Anguiano, destacó la importancia de acompañar esta medida con actividades que impulsen la creatividad y la interacción entre las y los alumnos.

Como parte de esta iniciativa, la SEE impulsará la jornada nacional “Apaga el celular, enciende tu imaginación”, que invita a las comunidades escolares a recuperar actividades que enriquecen la experiencia educativa, como leer, hacer nuevas amistades, jugar y descubrir el gusto por los libros. El objetivo es que los espacios escolares sean también lugares para conversar, compartir, imaginar y aprender juntos.

La disposición establece que, en educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, se restringe el uso de celulares y dispositivos personales durante toda la jornada escolar. Se contemplan excepciones para actividades pedagógicas previamente programadas y bajo orientación docente, así como para situaciones de emergencia, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión y circunstancias extraordinarias de las comunidades educativas.

La regulación aplica a instituciones públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional. En educación media superior, cada plantel establecerá las condiciones de uso mediante el diálogo y los acuerdos con su comunidad educativa, mientras que en educación superior se promoverá el aprovechamiento responsable y seguro de la tecnología, con respeto a la autonomía de las instituciones.

Finalmente, la funcionaria estatal hizo un llamado a docentes, madres, padres de familia y estudiantes a sumarse a esta jornada y hacer de las escuelas espacios donde la creatividad, la lectura, el juego y la convivencia tengan un lugar central.