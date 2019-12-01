Llama Secretaría de Educación de Michoacán a inscribir a alumnos de primaria a la beca Rita Cetina

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2026.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) hizo el llamado a los padres de familia para que se registren en la plataforma www.ritacetina.gob.mx para tener acceso a la Beca “Rita Cetina” para alumnos de primaria, que consiste en dos mil 500 pesos por ciclo escolar; la titular de la dependencia estatal, Gabriela Molina Aguilar, enfatizó que el registro cierra el próximo 19 de marzo.

En conferencia de prensa, la encargada de la política educativa de Michoacán detalló que hasta la fecha hay 171 mil 714 niñas y niños registrados en la plataforma, con el objetivo de registro de 322 mil 824 alumnos, es decir, a la fecha hay un avance del 53 por ciento de la meta.

Recalcó que el beneficio económico es por niño, es decir, si tienen tres niños en educación primaria, recibirían 7 mil 500 pesos. Cabe mencionar que se entregará únicamente una tarjeta por familia, en la cual se recibirá el apoyo de todos los beneficiarios.

Para el registro, madre, padre, tutores, deben subir a la plataforma la siguiente documentación: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, número de celular, correo electrónico, CURP del estudiante y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria.

Por su parte, Juan Pablo Calvillo Tinoco, Coordinador Nacional de Becas Bienestar en el estado, detalló que se busca llegar a las cinco mil 22 primarias públicas de Michoacán, para beneficiar a 445 mil 163 niñas y niños en primarias, de ellos, 122 mil 339 ya son becarios.

Enfatizó que no se tiene dato de que hubiera una fecha adicional o prórroga para el registro de alumnos, debido a que este es un programa federal; agregó que se analiza las formas en que se realiza el registro en municipios de difícil acceso.