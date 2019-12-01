Lanza Universidad Teconlógica de Querétaro convocatoria para estudiar idiomas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 13:39:01

Querétaro, Querétaro, 3 de marzo del 2026.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) anuncia su convocatoria para los cursos de inglés, francés y alemán, impartidos por instructores especializados y certificados en la enseñanza del idioma, a costos accesibles y dirigida a niños, adolescentes y adultos; manteniéndose abierta hasta el 30 de abril.

El área de idiomas de la UTEQ cuenta con más de 20 años de respaldo en el mercado y el costo por cuatrimestre en la modalidad presencial sabatina es de tres mil 150 pesos, mientras que para vespertino en línea es de dos mil 520 pesos.

Para más información, la Universidad pone a disposición de las y los interesados el contacto vía WhatsApp a través del número 442 3670130 así como su página oficial: www.uteq.edu.mx.