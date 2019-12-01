Jugadores nicolaitas convocados a preselección Nacional de la Liga TDP Sub 18 

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El buen trabajo que está haciendo el Atlético Morelia-Universidad Michoacana se ve reflejado en el liderato del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), pero las actuaciones individuales no pasan desapercibidas, pues Fredy Vargas y Ángel Camacho fueron convocados a la preselección Nacional Sub 18 de la categoría.

"Los jugadores Fredy Iván Vargas Tapia y Ángel Ignacio Camacho Solorio han sido seleccionados para integrarse a la convocatoria regional de la Selección Nacional Liga TDP Sub 18. Los jugadores se pondrán a disposición del cuerpo técnico de la Selección Nacional Liga TDP, mismo que tiene el objetivo de reclutar a los mejores jugadores a nivel nacional", se lee en el comunicado que emitió al club la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

De acuerdo con lo informado, los estudiantes nicolaitas deberán presentarse el lunes 24 y martes 25 de noviembre a las instalaciones de CODE Las Joyas en León, Guanajuato, sede del Atlético Leonés de Liga TDP, donde estarán siendo visoreados con el fin de conformar al representativo que competirá en el Torneo del Sol que, a falta de confirmar las fechas, se desarrollaría en enero de 2026.

Ambos jugadores se han convertido en piezas importantes de los Zorros en el presente torneo, pues Vargas, quien se desempeña como lateral y es estudiante de la carrera de Contaduría, ha participado en las ocho jornadas, acumulando 685 minutos.

Por su parte, Camacho, que juega como defensa central y que estudia en la preparatoria “Isaac Arriaga”, ha tenido acción en siete de los ocho partidos del presente campeonato y suma 568 minutos.