Inician estudiantes de UT San Juan estadías en el Sector Empresarial

San Juan del Río, Querétaro, 16 de enero del 2026.- Alrededor de 700 estudiantes de licenciatura e ingeniería, de las cuatro divisiones académicas de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), iniciaron su periodo de estadías en 275 empresas de la región.

Esta fase de su formación les da la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas, en el desarrollo de proyectos de solución y mejora en los procesos de los sectores productivo, social, público y de servicios.

Con duración de un cuatrimestre, las estadías sirven a las y los estudiantes para que adquieran experiencia certificable, fortalezcan su pensamiento creativo, refuercen habilidades como la comunicación, resiliencia y el trabajo en equipo, elementos altamente valorados por los empleadores.

Además, la UT San Juan se posiciona como semillero que provee a las empresas capital humano en formación que contribuye a la competitividad y crecimiento económico del Estado.