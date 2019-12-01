Inicia el XXVI Festival de Danza Tradicional y Baile Folklórico COBAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 11:04:59

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Con el propósito de fomentar la expresión artística y el aprecio por las tradiciones culturales, inició la XXVI edición del Festival de Danza Autóctona, Tradicional y Baile Folklórico 2025, organizado por las autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ).

La primera jornada se realizó en Huimilpan, con la participación de más de 100 estudiantes y docentes de nueve grupos de planteles de la zona metropolitana de Querétaro.

Este festival, evento clave en la formación integral que promueve el COBAQ y en el fortalecimiento del vínculo con la comunidad, continuará su recorrido el 12 de noviembre en Jalpan de Serra, el 13 en Tolimán, con lo planteles de la región Cadereyta.

Concluirá el 14 en el pueblo mágico de Tequisquiapan, con la participación de planteles de la región San Juan del Río.