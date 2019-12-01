Inicia el XXVI Festival de Danza Tradicional y Baile Folklórico COBAQ

Inicia el XXVI Festival de Danza Tradicional y Baile Folklórico COBAQ
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 11:04:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Con el propósito de fomentar la expresión artística y el aprecio por las tradiciones culturales, inició la XXVI edición del Festival de Danza Autóctona, Tradicional y Baile Folklórico 2025, organizado por las autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ).

La primera jornada se realizó en Huimilpan, con la participación de más de 100 estudiantes y docentes de nueve grupos de planteles de la zona metropolitana de Querétaro.

Este festival, evento clave en la formación integral que promueve el COBAQ y en el fortalecimiento del vínculo con la comunidad, continuará su recorrido el 12 de noviembre en Jalpan de Serra, el 13 en Tolimán, con lo planteles de la región Cadereyta.

Concluirá el 14 en el pueblo mágico de Tequisquiapan, con la participación de planteles de la región San Juan del Río.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán, restituyen a niña a su madre y detiene a presunto responsable de su retención
Ejército suelta a los ‘murciélagos’ en cuatro municipios con focos rojos en Michoacán; la élite de la milicia se despliega en el estado
POES fortalece la atención a la violencia familiar, con capacitación a policías municipales del área metropolitana
Cae célula delictiva dedicada al comercio de estupefacientes en la CDMX: 14 detenidos y más de mil 500 dosis aseguradas
Más información de la categoria
Ejército suelta a los ‘murciélagos’ en cuatro municipios con focos rojos en Michoacán; la élite de la milicia se despliega en el estado
Cae célula delictiva dedicada al comercio de estupefacientes en la CDMX: 14 detenidos y más de mil 500 dosis aseguradas
“Si tenemos definido a quien hay que detener en Michoacán”: Harfuch evita dar nombres de líderes criminales
Tragedia en Perú: al menos 37 muertos tras caída de autobús a un abismo en Arequipa
Comentarios