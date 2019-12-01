Inédito, bachillerato nicolaita alcanza cupo lleno en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- En un hecho histórico, el Bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alcanzó por primera vez un registro del cien por ciento de ocupación, al cubrir la totalidad de los espacios disponibles en sus preparatorias para el próximo Ciclo Escolar 2026-2027, lo anterior, resultado del fortalecimiento que se le ha dado a dicho nivel educativo durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González.

Al respecto, la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita, destacó que este hecho refleja la creciente confianza de las familias en la educación media superior que ofrece la institución y representa un momento sin precedentes para casa de estudios, “de manera inédita, ya no queda ni un sólo espacio en el Bachillerato Nicolaita”, señaló.

La funcionaria atribuyó este logro a las acciones impulsadas durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila, entre las que se encuentra el Pase por Excelencia Académica, que brinda a las y los egresados con mejor desempeño académico la oportunidad de acceder a la licenciatura de su preferencia.

Añadió además, que la UMSNH se mantiene como una de las diez mejores universidades del país y ofrece una formación integral incorporando en cada plantel actividades que enriquecen la oferta académica, “todas las preparatorias del Bachillerato Nicolaita cuentan con altos estándares de calidad, además de ofrecer fortalezas particulares en áreas como el deporte, la música, el arte y la cultura, características que han contribuido a incrementar el interés de las y los jóvenes por formar parte de la comunidad nicolaita”.

Morfín Amézquita informó que los estudiantes que realizaron su registro para incorporarse a alguna de las preparatorias de la Universidad deberán participar en el curso de inducción, que se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto, periodo en el que también se desarrollarán charlas dirigidas a madres, padres y tutores, con el propósito de fortalecer el acompañamiento de las familias durante la formación académica de las y los jóvenes.

Precisó que la información sobre fechas, horarios y sedes será enviada mediante el correo electrónico registrado por cada aspirante y también será publicada en los canales oficiales de la Universidad, por lo que exhortó a las familias a mantenerse atentas a estas vías de comunicación.