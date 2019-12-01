Fortalece UT San Juan alianza con ONU Hábitat México

San Juan del Río, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- En el marco del Congreso de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS) 2025, el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) Fernando Ferrusca Ortiz, encabezó una reunión con la representante en México de ONU Hábitat, Fernanda Lonardoni y los rectores del Consorcio de Universidades Estatales.

Lo anterior con el propósito de fortalecer la alianza colaborativa que impulsa la formación de estudiantes comprometidos con el desarrollo sostenible de las ciudades.

Con este acercamiento también, se busca involucrar en esta colaboración a las comunidades estudiantil y docente de la Universidad Tecnológica de Querétaro, la Universidad Tecnológica de Corregidora, la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y la Universidad Aeronáutica en Querétaro en proyectos, prácticas profesionales, innovación social y desarrollo de capacidades en temas clave como ciudades resilientes, vivienda adecuada, y movilidad sostenible.