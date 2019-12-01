Formación en ecotecnologías fortalecerá a estudiantes y docentes de la UTM

Pátzcuaro, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (Gira), ofrecerá a estudiantes y docentes oportunidades de formación en ecotecnologías con enfoque social. Estas acciones fortalecen su preparación académica y profesional.

El acuerdo permitirá que estudiantes de Biotecnología, Gastronomía, Energía y Desarrollo Sostenible, Electromovilidad, Mantenimiento Industrial y Mecatrónica reciban capacitación de expertos y accedan a instalaciones especializadas para participar en proyectos con impacto social y ambiental. Además los docentes obtendrán actualización en metodologías y tecnologías aplicadas a la sostenibilidad.

Las actividades se llevarán a cabo en el Centro Ecotecnológico Uandani, un espacio destinado a la educación, la investigación y la implementación de proyectos sociales, productivos y de energías renovables. Estas acciones se alinean con programas nacionales del Gobierno federal, como el Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña, que buscan integrar soluciones tecnológicas con impacto social en comunidades locales.

La firma del convenio estuvo a cargo de Salvador Rangel Vázquez, subdirector de Vinculación de la UTM, y Víctor Berrueta Soriano, investigador adscrito a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y coordinador del Centro Tecnológico Uandani. También participaron Mintzirani Equihua Sánchez, subdirector de Energía y Desarrollo Sostenible y Electromovilidad; Jonathan Moreno Jaramillo, subdirector de Gastronomía; y Eduardo Martínez Ángeles, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo, de la UTM.