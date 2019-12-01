Estudiantes UTEQ, UT San Juan y UPSRJ realizan estancia académica en Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 07:33:40

Querétaro, Querétaro, 26 de noviembre del 2025.- Un grupo de 18 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) realizaron una estancia académica en instituciones de educación superior de Colombia.

Donde conocieron proyectos y tendencias relacionadas con la sustentabilidad, explorando temas como la gestión de residuos, energías alternativas, resiliencia al cambio climático, soberanía alimentaria, biodigestión, la biomasa y los negocios verdes.

Durante su estancia en el Tecnológico de Antioquia (TdeA), el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo (ITIPB), los alumnos queretanos también participaron en actividades culturales, contribuyendo al intercambio entre las instituciones educativas de ambos países.

Lo anterior, como parte del programa Escuela Internacional de Invierno 2025 entre México y Colombia.