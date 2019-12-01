Estudiantes de la UP Santa Rosa se capacitan en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- Cuatro alumnas ganadoras de la novena edición del Coyote Film Fest y 11 estudiantes becados a través del programa Beca Embajadores, quienes cursan la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UP Santa Rosa), participaron en el curso “Cine y Arte en Buenos Aires”, de la Universidad Nacional de Artes, en Argentina; el cual tuvo como objetivo ampliar sus conocimientos en la industrias creativas, principalmente en cinematografía.

La capacitación les ofreció una inmersión en la escena artística de una de las ciudades de mayor dinamismo en América Latina, a través de una combinación de clases impartidas por expertos de la industria cinematográfica, además de talleres prácticos de maquillaje y caracterización.

Las y los estudiantes exploraron también la intersección entre el cine y la cultura de Buenos Aires, donde se proporcionó una comprensión integral de cómo las manifestaciones artísticas locales reflejan y transforman la identidad cultural.