Estrechan lazos la Secretaría de las Mujeres y la Universidad Politécnica de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, y la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Pérez Mejía, firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y la difusión de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito educativo.

Rocha Acosta, señaló que la prevención es un eje central del trabajo institucional, ya que implica formar, sensibilizar, cuestionar estereotipos y generar nuevas formas de relacionarnos. Añadió que el convenio establece las bases para desarrollar actividades conjuntas orientadas a la incorporación transversal de la perspectiva de género y a la difusión de los derechos humanos de las mujeres en la vida universitaria y social.

“Estamos hablando de más de cuatro mil alumnas y alumnos que hoy se forman no solo como profesionistas técnicamente sólidos, sino como mujeres y hombres más conscientes, más sensibles y comprometidos con la igualdad”, señaló.

Asimismo, informó que tan solo en 2025 más de 20 mil personas fueron capacitadas en materia de prevención de la violencia, perspectiva de género y derechos humanos, gracias al trabajo coordinado con más de 90 entes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil; destacó también el papel estratégico de la comunidad universitaria como agente multiplicador.

De igual forma, Sonia Rocha reconoció el trabajo de la Rectora de la UPQ y su apuesta por un modelo educativo que impulse la participación de más mujeres en áreas como la ingeniería y las ciencias, particularmente a través de programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), desde el bachillerato.

“Este enfoque derriba barreras históricas, reduce brechas y envía un mensaje claro y esperanzador a niñas y jóvenes: su talento no tiene límites y su lugar está ahí donde sueñen estar”, afirmó.

Durante su intervención, Diana Pérez, reafirmó el compromiso de la UPQ con una educación en la que se sigan impulsando acciones que abran más oportunidades, fortalezcan la formación y promuevan la igualdad.