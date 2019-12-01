Equipos del Atlético Morelia-UMSNH buscan mantenerse en la parte alta de la tabla en la Liga TDP 

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Los representativos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana vuelven a la actividad de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y ambos buscarán mantenerse en los primeros lugares de sus respectivos grupos.

El primero en entrar en acción será el conjunto varonil, que recibirá a H2O Purépechas en choque de la Jornada 8 en el que estará en juego el liderato del sector 11 y que se desarrollará este viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Universitario.

Los Zorros llegan a este encuentro en el primer lugar con 15 puntos, luego de cinco triunfos, dos derrotas, 25 goles a favor y 13 en contra, mientras que H2O es sublíder con las mismas 15 unidades tras cinco victorias, un descalabro, ha marcado 10 tantos y ha recibido dos.

"Sabíamos que el Grupo 11 es uno de los más competitivos de la Tercera División, todos los equipos apuntamos a cosas importantes. H2O es una institución que trabaja muy bien, la respetamos mucho y que está muy bien dirigida, va a ser un partido muy lindo, es un partido que vamos a disfrutar, son de los juegos importantes de la temporada”, manifestó el entrenador nicolaita, Gustavo Farías.

Por su parte, la escuadra femenil visitará a La Piedad FC Querétaro en compromiso de la fecha 7 del sector 5, que está programado para el sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas en el Estadio “El Infiernillo”.

Actualmente, las nicolaitas se ubican en el segundo lugar con 15 puntos, producto de cinco triunfos, una derrota, 18 goles a favor y cinco en contra, mientras que el cuadro queretano es quinto de la clasificación con nueve unidades después de dos juegos ganados, dos empatados, uno perdido, un pendiente, 14 anotaciones a favor y 12 en contra.

“El resultado de la semana pasada nos ayuda para que el ambiente dentro del equipo sea de motivación para enfrentar a nuestro próximo rival, que sabemos que no va a ser fácil, pero queremos seguir en la parte alta de la tabla”, expresó Francisco Farfán, timonel del Atlético Morelia-Universidad Michoacana femenil.