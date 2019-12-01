Entrega Fernando Orozco obra educativa en Pinal de Amoles

Pinal de Amoles, Querétaro, 20 de enero del 2026.- El titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, encabezó la entrega de obras educativas a nivel básico por más de tres millones de pesos, acciones que benefician el entorno de aprendizaje de más de 100 estudiantes del municipio de Pinal de Amoles.

Después de la ceremonia cívica, Orozco Vega compartió una rosca de reyes con alumnos, docentes y padres de familia de la telesecundaria Plutarco Elías Calles, en Puerto de Derramadero, espacio que aprovechó para reafirmar el compromiso de la Secretaría de Educación y del Gobierno del Estado en mejorar las condiciones de los colegios se la zona serrana.

“Esta es nuestra primer entrega de obra en este año y seguiremos aquí contigo, por que el municipio de Pinal sigue levantando la mano para continuar trabajando con nosotros, con la secretaria Martha Soto y con el gobernador Mauricio Kuri, y aquí están los resultados de esta sinergía de los dos niveles de gobierno estatal y la ciudadanía; gracias a ustedes conocemos sus necesidades y tomamos acciones para cambiar su calidad de vida social y educativa”, señaló.

Posteriormente acudió a la primaria Benito Juárez, en la localidad de Quirambal, donde se llevó a cabo la sustitución de reja perimetral y malla galvanizada, que impide la entrada de personas ajenas, lo que aumenta la tranquilidad y condiciones de seguridad.

Al hacer uso de la voz, la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez Plaza, destacó el apoyo del IFEQ para que los planteles educativos cuenten con aulas, sanitarios, bardas, techumbres y plazas cívicas con materiales de calidad para una mayor durabilidad y que protegen a los ocupantes.