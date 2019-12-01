ENES UNAM Morelia abre inscripción a talleres infantiles de su “Escuela Pumitas”

Morelia, Michoacán a 15 de enero de 2026.- La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES UNAM Morelia), a través del UNAM Centro Cultural Morelia, abrió hoy las inscripciones a sus talleres infantiles de “Pumitas. Escuela deportiva, científica y cultural”, dirigidos a bebés, niñas y niños de 1 a 12 años, que se llevarán a cabo de febrero a junio de 2026.

Los talleres deportivos a los que se pueden inscribir son: “Atletismo y calistenia” (niñas y niños de 6 a 12 años); “Fútbol infantil mixto” en cuatro categorías (5-6 años, 7-8 años, 9-10 años y 11-12 años). Estos cursos tienen un costo de dos mil 300 pesos por todo el periodo, incluye uniforme básico y seguro médico durante las clases.

Los talleres artísticos que se impartirán son: “Teatro musical para niñas y niños” (5 a 11 años); “Artes plásticas” (6 a 11 años); “Pintura. Historia del Arte para niños y niñas” en un nivel inicial y otro intermedio (8 a 12 años); “Raíces en Movimiento. Taller de danza folklórica infantil” (6 a 12 años); y “Música y exploración corporal para primeras infancias” en tres categorías (1 a 2 años, 2 a 3 años y de 3 a 5 años). Estos cursos tienen un costo de mil 500 por todo el periodo (no incluyen materiales).

En el área científica, se ofrecerá los talleres: “Introducción a la robótica para preescolares” (niñas y niños de 4 a 7 años); “Robótica básica para niños y niñas” (8 a 12 años); dos grupos de “Robótica intermedia para niñas y niños” (8 a 12 años); “Pequeñas y pequeños exploradores de la ciencia” (4 a 7 años); “A través del microscopio ¡Manos a la ciencia!” (7 a 10 años). Estos talleres tienen un costo cuatrimestral de mil 500, no incluye materiales, y en el caso de robótica es requisito contar con una computadora.

“Pumitas. Escuela deportiva, científica y cultural” ofrece una variedad de actividades diseñadas para fomentar el bienestar, el desarrollo físico, artístico y de pensamiento científico de las infancias.

Este programa se basa en un enfoque humanista que promueve el desarrollo integral de niñas y niños a través del deporte, la ciencia y la cultura. En estos talleres se fomenta el trabajo en equipo, la creatividad, la cooperación, el pensamiento crítico, la curiosidad, la disciplina, la responsabilidad, la perseverancia y el respeto.

Las inscripciones a “Pumitas. Escuela deportiva y cultural” estarán abiertas del 15 de enero al 15 de febrero de 2026. El registro se realizará en línea a través del link: https://app.enesmorelia.unam.mx/foco/centro-cultural

Para registrarse, los interesados deberán crear una cuenta en la plataforma, confirmar su correo electrónico y seleccionar los talleres de su interés. Posteriormente, podrán realizar el pago mediante tarjeta, depósito bancario o transferencia electrónica.

Los talleres deportivos tendrán como sede las instalaciones de la ENES UNAM Morelia (Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, Morelia). Mientras que los talleres artísticos y de ciencia se impartirán en el UNAM Centro Cultural Morelia (Avenida Acueducto 19, Centro Histórico, Morelia).

En caso de requerirlo, el Centro Cultural también brindará apoyo al público para inscribirse en sus instalaciones de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. Este recinto se ubica en Av. Acueducto 19, colonia Centro Histórico.

Para mayores informes e inscripciones a estos talleres puedes comunicarte al WhatsApp 4434 100 517; escribir a través del Facebook o Instagram oficial del UNAM Centro Cultural Morelia; y mediante centrocultural@enesmorelia.unam.mx.