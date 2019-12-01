Encabeza Martha Soto XX Aniversario de la UPQ

Querétaro, Querétaro, 26 de febrero del 2026.- Con la finalidad de conmemorar el inicio de los trabajos de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), la secretaria de Educación, Martha Soto, encabezó la ceremonia del XX aniversario de la institución, reconociendo el impacto que ha tenido la institución en el entorno académico, empresarial e industrial de la entidad.

La UPQ, detalló Martha Soto, dio inicios con una matrícula de 230 estudiantes y una oferta académica que consistía en tres ingenierías: Mecatrónica, Manufactura y Sistemas; consolidándose hoy en día como la universidad automotriz del estado, y con una matrícula de tres mil 972 estudiantes y 229 docentes.

“Hace 20 años, esta universidad nació como un sueño, y comenzó a caminar con el maestro Carlos Arredondo. En 2015, cuando llegué, decidimos que ya era momento de volar y decidimos consolidar a la UPQ como la segunda fuerza de educación a nivel estatal. Este legado continúa, con una visión renovada, bajo el liderazgo de la rectora Diana; y no es casualidad que hoy ocupe un lugar dentro del ranking 20 de las mejores universidades”, destacó.

Durante su intervención, la rectora Diana Pérez Mejía, señaló que, desde sus inicios, la UPQ se ha enfocado en ofrecer una oferta educativa cercana a la industria, orientada a la práctica y con un fuerte sentido de responsabilidad social; por ello, cada aula, cada laboratorio, cada proyecto desarrollado con empresas, ha sido parte de una construcción colectiva.

“Hoy podemos decir con firmeza que esta Universidad es resultado del esfuerzo compartido entre gobierno, academia e industria. Nuestros programas educativos, nuestros proyectos tecnológicos y nuestros convenios no son cifras; son oportunidades reales para nuestras y nuestros estudiantes”, señaló.

Como parte de la ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos a cuatro docentes fundadores de la Universidad, así como a un exalumno, representante de la primera generación de Los Cardenales; además, se hizo la develación de la placa conmemorativa.

A la celebración asistieron también el presidente del Clúster de Tecnologías Digitales de Querétaro, Miguel Ángel Carapia González; la maestra fundadora de la UPQ, Nancy Sánchez Aguilar; el ex rector de la UPQ y actual director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Tecnológica (CONALEP), José Carlos Arredondo.