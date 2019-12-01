En gestión de Yarabí Ávila se ha impulsado una de las etapas de transformación institucional más importantes de la UMSNH: Secretaría General 

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.- “Bajo el liderazgo de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, nuestra casa de estudios ha impulsado una de las etapas de transformación institucional más importantes de su historia reciente”, afirmó el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, en el marco del LXVI aniversario de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA).

Ante docentes, personal administrativo y estudiantado, el funcionario precisó que desde el inicio de la presente administración en el 2023, se asumió el compromiso de construir una universidad moderna, incluyente y con mayores oportunidades para las y los nicolaitas, “y hoy podemos afirmar que ese compromiso se ha traducido en acciones, decisiones y resultados concretos, que tienen como principal beneficiaria a nuestra comunidad universitaria”.

Apuntó que dicha transformación representa un avance histórico porque establece mejores condiciones para garantizar la estabilidad presupuestal de la UMSNH, fortalecer sus procesos democráticos y dar mayor certeza al futuro de la institución.

Una buena administración, añadió, no se mide solamente por la cantidad de acuerdos, de reglamentos, presupuestos o procedimientos que se generen, una buena administración se mide por sus resultados, por la eficiencia de sus decisiones y fundamentalmente por los beneficios que produce para las personas, “y este ha sido uno de los principios que ha orientado el trabajo de nuestra rectora, que cada esfuerzo institucional tenga un sentido social y que las decisiones del gobierno universitario se traduzcan en mejores oportunidades para nuestra comunidad”.

Cervantes Rodríguez, indicó que, transformar una institución con más de un siglo de historia no es tarea sencilla, ya que implica enfrentar retos, superar inercias y tomar decisiones que muchas veces requieren firmeza, responsabilidad y visión de futuro, “pero también implica tener claro que la Universidad está por encima de cualquier interés individual o de grupo, y que nuestra responsabilidad es trabajar para las generaciones presentes y futuras de nicolaitas”.

De igual forma, enfatizó que, la autonomía universitaria no significa ausencia de reglas ni privilegios particulares, “significa asumir con responsabilidad nuestra capacidad de gobernarnos, de fortalecer nuestras instituciones y de garantizar que las decisiones respondan siempre al interés de nuestra comunidad, porque una Universidad fuerte no se construye solamente defendiendo su autonomía, sino ejerciéndola con responsabilidad, legalidad, transparencia y resultados en beneficio de todas y todos”.

El secretario general, señaló que, celebrar un aniversario más de la FCCA, es reconocer a una institución que durante más de seis décadas ha formado generaciones de profesionistas que contribuyen diariamente al crecimiento económico, al fortalecimiento de las instituciones y a la transformación de la sociedad.

Por su parte, el tesorero de la UMSNH, Enrique Eduardo Román García, afirmó que llevando a cabo una buena administración como se ha hecho en el presente Rectorado, se pueden cumplir y se pueden lograr los objetivos y metas, dando una solidez a la Universidad Michoacana. “En este trayecto se ha cumplido con todos los trabajadores y trabajadoras de la casa de estudios con un pago puntual de su nómina y su salario, así como las prestaciones contractuales”, precisó.

La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, dijo, ha sido durante más de sesenta años un lugar de encuentro, aprendizaje y construcción de nuestra comunidad, aquí se formaron mujeres y hombres de bien, profesionales íntegros que hoy fortalecen con su talento y ética el engranaje económico e institucional de nuestra sociedad, que este aniversario sirva para renovar nuestro pacto con la excelencia académica.

En su turno, el director de dicha facultad, Rigoberto López Escalera, señaló que, con profundo orgullo se celebra el 66 aniversario de una dependencia que ha sido pilar en la formación de profesionales íntegros, comprometidos y visionarios, así como la historia, la identidad y la fuerza de una comunidad académica que ha sabido crecer, transformarse y honrar su compromiso con la educación pública.