En el deporte nicolaita, alcanzamos la gloria: Yarabí Ávila 

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- Al dar a conocer diversos logros alcanzados en materia deportiva durante el Tercer Año de Labores, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, consideró que en este renglón “pudiéramos decir que alcanzamos la gloria”.

Al respecto, señaló que el deporte es parte de la formación integral del estudiantado, al tiempo que hizo un reconocimiento a quienes lo impulsan de manera decidida al interior de la institución.

Resaltó que los equipos del Atlético Morelia-UMSNH tanto varonil como femenil compiten en la Tercera División Profesional (TDP), de igual forma, mencionó que la Universidad ganó el concurso al mejor jersey de dicha Liga a nivel nacional.

“Así mismo es un orgullo saber que impulsar a estos equipos de fútbol no se queda ahí, pues Mauro Nambo se convirtió en el primer nicolaita en debutar en la Liga de Expansión y ahora tenemos dos jugadores más que han sido convocados, así es que en estos dos años tenemos tres deportistas que ya están en el fútbol profesional, y eso habla muy bien de lo que la Universidad hace para seguir abriendo las puertas en el crecimiento no solamente profesional y académico sino también deportivo”, sostuvo.

Ávila recordó que en el año 2023 cuando inició la presente administración únicamente se obtuvieron tres medallas en la Universiada Nacional, y en el 2025 se logró llegar a los 26 metales, de los cuales seis fueron de Oro, cuatro de Plata y 16 de Bronce. “Eso habla del amor y el compromiso por el deporte”.

De igual forma, compartió que durante el tercer año de gestión, se construyó una nueva cancha de fútbol 7 y se remodeló el Estadio Universitario “Hidalgo, el Zorro Nicolaita” con la instalación de cinco mil 24 butacas, “además de otras cuestiones que se han estado realizado para que haya mayor seguridad al momento de que vayamos a ver los partidos y seguir reforzando nuestra identidad nicolaita, porque el deporte nicolaita no es pasatiempo, es identidad, es disciplina, es orgullo para todas y todos nosotros”.

La rectora señaló que si bien se han tenido avances y logros importantes, también consideró que hace falta fortalecer mucho más este rubro porque es parte de la formación integral, “en el deporte se aprenden muchas cuestiones desde tomar decisiones, la disciplina, el trabajo en equipo, por mencionar algunas, así que continuaremos impulsándolo. Actualmente de nuestros 57 mil estudiantes, señalar que tenemos 161 atletas de alto rendimiento me parece una cantidad pequeña, pero ahí, trabajar en equipo es fundamental para seguirlos impulsando”.