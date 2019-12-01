Dayana Pérez impulsa fortalecimiento de la educación media superior y superior en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, 5 de marzo del 2026.- El fortalecimiento de la educación media superior y superior en Salvador Escalante continúa siendo una prioridad para la administración que encabeza la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, quien ha reiterado su compromiso de trabajar con responsabilidad y visión de futuro para abrir más oportunidades a las nuevas generaciones.

En este sentido, la alcaldesa sostuvo una reunión de trabajo con Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, así como con Mario Macías, director de Educación Media Superior, con quienes se trazaron rutas de colaboración orientadas a ampliar la oferta académica y fortalecer el acceso a la educación para las y los jóvenes del municipio. Gobernar con amor, justicia y libertad es uno de los principios que guían estas acciones.

Durante el encuentro se analizaron diversas estrategias que permitirán impulsar proyectos educativos y consolidar alianzas institucionales que favorezcan el desarrollo académico de la juventud de Salvador Escalante. Bajo la premisa de Escuchar, resolver y transformar, la administración municipal mantiene una política de diálogo y gestión permanente para atender las necesidades educativas de la población.

La presidenta municipal destacó que continuar gestionando recursos, generando vínculos con instituciones educativas y promoviendo nuevas oportunidades formativas es clave para el desarrollo del municipio y el bienestar de las familias. En este camino, también se reafirma la identidad y orgullo de la región, donde Santa Clara del Cobre enamora por su historia, su talento y su gente.