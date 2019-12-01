Convoca Bachilleres UAQ a Curso de Nivelación de Conocimientos, para ingresar a preparatoria

Convoca Bachilleres UAQ a Curso de Nivelación de Conocimientos, para ingresar a preparatoria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 20:28:47
Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- La Escuela de Bachilleres (EB) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) invita a estudiantes de nivel secundaria a participar en el Curso de Nivelación en Conocimientos, que se llevará a cabo del 4 de octubre al 6 de diciembre. Este programa tiene como propósito reforzar los aprendizajes adquiridos durante la educación básica, reconociendo y valorando las capacidades individuales, los intereses y los ritmos de aprendizaje de cada participante. 
  
Podrán sumarse las y los alumnos que cursen el último ciclo de secundaria y que deseen estudiar en la preparatoria para el periodo 2026-2; también lo podrán hacer quienes hayan egresado de este nivel y busquen continuar su formación académica en el sistema de bachillerato virtual o mixto de la UAQ en los planteles Norte, Sur, Bicentenario, San Juan del Río, Pedro Escobedo, Colón, Amazcala, Concá, Jalpan, Amealco, Pinal de Amoles, Huimilpan, Corregidora, Cadereyta y Tequisquiapan.  
  
En este taller se ofrecerá un acompañamiento cercano, respetuoso y constante a adolescentes que se preparan para ingresar a la preparatoria. El objetivo es fortalecer no solo sus conocimientos académicos, sino también fomentar valores, principios y hábitos que contribuyan a su bienestar integral y a un desempeño escolar sólido. Este proceso será una base para enfrentar con éxito los desafíos del bachillerato y construir trayectorias educativas enriquecedoras.  
  
La encargada del proyecto, Génesis Ortiz Guillermin, destacó que la oferta cuenta con una plantilla docente altamente calificada y con amplia experiencia en las asignaturas que imparten. Gracias a este respaldo, más del 60 por ciento de quienes lo han tomado han logrado quedar en la EB UAQ. Subrayó que esta iniciativa es una valiosa oportunidad para que las y los estudiantes lleguen mejor preparados a los exámenes de admisión.  
  
Su finalidad es desarrollar tanto habilidades cognitivas como competencias socioemocionales, ofreciendo herramientas que fortalecen la preparación de las y los aspirantes al Programa Educativo de Bachillerato Único. Si bien, representa una alternativo formativa, la participación no garantiza el ingreso a esta Institución. 
  
El curso se impartirá en modalidad presencial —en los planteles Norte, Sur y San Juan del Río— y virtual, los sábados de 11:00 a 14:30 horas. Incluye una etapa de nivelación en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, diseñada para robustecer los conocimientos fundamentales, además, se integrarán asignaturas de humanidades y técnicas de aprendizaje. Para más información se puede acceder a: https://bachilleres.uaq.mx/pdfs/curso-nivelacion-Pub-3sep-2025.pdf.

