Con una inversión de más de 700 mdp, Plan Michoacán impulsa la educación media superior

Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.- A un año del impulso del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la educación continúa como uno de los ejes centrales para el desarrollo y bienestar de las juventudes con una inversión de 700.5 millones de pesos y la creación de 10 mil 15 nuevos espacios educativos en el nivel medio superior, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

En educación media superior, resaltó que en el marco del plan se llevan a cabo acciones de infraestructura en todo el estado, entre ellas tres nuevos bachilleratos tecnológicos, seis ampliaciones de planteles y 14 nuevos bachilleratos nacionales Margarita Maza, con una inversión de 700.5 millones de pesos durante 2026 y una proyección de 10 mil 15 nuevos espacios educativos. De estas acciones, 23 corresponden al ciclo 2026-2027, lo que permitirá acercar más opciones de bachillerato a las comunidades y reducir las barreras para continuar estudiando.

Asimismo, la funcionaria detalló que en educación superior se impulsa una inversión de mil 157 millones de pesos, con 37 proyectos de construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de instituciones, además de 60 nuevos programas educativos y una proyección de siete mil estudiantes adicionales. Entre las acciones destacan el fortalecimiento de las universidades públicas y la apertura de unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacapu, Múgica y Zitácuaro.

Mariana Sosa resaltó que ampliar la cobertura educativa también implica apoyar la economía de las familias. Por ello, la Beca Gertrudis Bocanegra, de mil 900 pesos bimestrales, representa un respaldo para que más de 55 mil estudiantes de educación superior continúen su formación. A esta estrategia se suma D4TA Datos Gratis, impulsado por el Gobierno de Michoacán como una aportación al Plan Michoacán, que facilita el acceso a internet mediante chips con datos móviles, llamadas y mensajes, beneficiando a más de 78 mil estudiantes y docentes con herramientas de conectividad que apoyen sus actividades académicas.