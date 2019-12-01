Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- Ante un nutrido auditorio de estudiantes, profesoras, profesores y personal administrativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se realizó el Tercer Foro Informativo para la renovación de la Rectoría para el periodo 2027-2031, en el que se contó con la participación de todas y de todos los candidatos.

Teniendo como sede la escuela preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio” se desarrolló la actividad organizada por la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, que en esta ocasión abordó la temática de “Docencia y calidad académica”. Es importante señalar que durante el encuentro, las y los aspirantes respondieron diversas preguntas elaboradas por los propios alumnos y alumnas.

Como se ha realizado desde el primer foro, las y los candidatos Jaime Espino Valencia, Erika Jenny González Mejía, Laura Leticia Padilla Gil, Hugo Rojas Figueroa, Miguel Ángel Villa, y Memo Salas han contado con el mismo tiempo para exponer sus planteamientos y han participado en el orden en que se registraron al proceso de elección.

Durante su participación, el doctor Jaime Espino Valencia, expuso que uno de sus principales objetivos es reducir la deserción escolar y garantizar la permanencia estudiantil, para ello, fortalecerá las tutorías, asesorías académicas y orientación psicológica, asimismo, plantea detectar oportunamente los factores que ocasionan rezago y abandono escolar, ampliar los apoyos y oportunidades para las y los estudiantes con dificultades económicas, además de reconocer y fortalecer la labor del personal docente. Su proyecto tiene como propósito consolidar una universidad equitativa, innovadora y con excelencia académica.

Por su parte, la doctora Erika Jenny González Mejía, propone fortalecer el acceso a la educación dando continuidad al pase directo de secundaria al nivel medio superior, ampliar el bachillerato en línea en beneficio de jóvenes trabajadores, adultos mayores y migrantes, así como impulsar actividades culturales, deportivas y programas de salud mental, fomentar el emprendimiento y mejorar la infraestructura de las preparatorias, además de destacar la importancia de promover la igualdad sustantiva y una cultura de paz. En materia laboral, propone brindar certeza y oportunidades de desarrollo al personal docente.

En su turno, la doctora Laura Leticia Padilla Gil, planteó la actualización de los planes de estudio, así como capacitación permanente del personal académico, mejorar la calidad educativa mediante herramientas tecnológicas y procesos de evaluación, implementar alertas tempranas para prevenir el abandono escolar, y fortalecer las tutorías académicas, psicológicas y vocacionales. Además, plantea crear el Programa Universitario de Inteligencia Artificial y el Laboratorio Nicolaita de Innovación Educativa, de igual forma, propone implementar certificaciones mediante microcredenciales para fortalecer las competencias estudiantiles.

En tanto, el doctor Hugo Rojas Figueroa, propuso impulsar la formación de investigadores/as desde las preparatorias mediante proyectos científicos y tecnológicos, modernizar laboratorios, talleres y bibliotecas e incorporar responsablemente la Inteligencia Artificial. Busca fortalecer los programas de salud, cultura, arte y deporte para el bienestar estudiantil, garantizar espacios universitarios seguros y libres de violencia y discriminación, fortalecer la vinculación con los sectores público, social y productivo, además de fomentar el emprendimiento y la certificación de competencias laborales, y dar continuidad al Pase por Excelencia Académica.

Por su parte, el doctor Miguel Ángel Villa, planteó fortalecer el seguimiento de las trayectorias escolares para evitar la deserción estudiantil, mejorar los mecanismos de ingreso, permanencia, avance y conclusión de los estudios, aunado a ello, actualizar los programas educativos de acuerdo con las necesidades sociales y laborales, también contempla robustecer las actividades culturales, deportivas y recreativas, ampliar las oportunidades de aprendizaje de idiomas y educación continua. Además de impulsar la capacitación permanente de docentes, consolidar los programas de posgrado y mejorar la calidad educativa.

El doctor Memo Salas consideró que la calidad académica debe ir más allá de las aulas y vincularse con la realidad profesional, por lo que una de sus propuestas es transformar el servicio social en una verdadera experiencia laboral, por lo que propuso que los estudiantes participen en proyectos reales con acompañamiento y tutorías. Al tiempo que planteó mejorar las condiciones docentes para fortalecer la enseñanza y la investigación, aunado a ello, busca impulsar el pensamiento crítico, la innovación y la resolución de problemas. Su proyecto pretende vincular la formación académica con la experiencia profesional y el desarrollo humano.