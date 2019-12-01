Colaboradores de la Universidad Autónoma de Guadalajara realizan visita a Tapalpa

Tapalpa, Jalisco, 22 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de promover el bienestar de la comunidad universitaria, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) impulsa el programa Recorriendo Nuestro Estado, una iniciativa que busca generar espacios de convivencia para los colaboradores y sus familias, a través del descubrimiento de los atractivos culturales y naturales de Jalisco.



En esta ocasión, 188 participantes, entre colaboradores y sus familias, disfrutaron de una linda experiencia en el pintoresco municipio de Tapalpa, Jalisco, reconocido por sus majestuosos paisajes de montaña y su ambiente tradicional.



El recorrido comenzó con la visita a Las Piedrotas, un emblemático sitio natural donde los asistentes realizaron caminatas, paseos a caballo y tuvieron la oportunidad de disfrutar del entorno mientras degustaban un refrescante tejuino.



Posteriormente, el grupo se trasladó al centro histórico de Tapalpa, donde conocieron la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, el Museo Eclesiástico, antes Templo de San Antonio, y el mercado de artesanías, espacios ideales para apreciar la riqueza cultural del lugar y adquirir productos típicos de la región.



Finalmente, la jornada concluyó en Cabañas Monterra, un espacio rodeado de naturaleza con una hermosa vista panorámica al mirador del pueblo, donde los participantes compartieron de una rica taquiza y disfrutaron de nieve artesanal como postre, en un ambiente de alegría y convivencia familiar.

La Dirección de Recursos Humanos agradeció a la institución por su apoyo y respaldo para hacer posible este tipo de actividades, que contribuyen a la convivencia entre colaboradores y sus familias.

Además, agradeció a todos los colaboradores y sus familias que participaron en esta edición de Recorriendo Nuestro Estado, por su entusiasmo y disposición para compartir juntos momentos memorables.