Cerca de 900 mil estudiantes michoacanos tendrán becas en 2026: Gabriela Molina

Cerca de 900 mil estudiantes michoacanos tendrán becas en 2026: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 17:43:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El programa de becas en México tiene un alcance de más de 13 millones de becarias y becarios, lo que lo convierte en el programa social con mayor número de beneficiarias y beneficiarios, y en Michoacán esto impactará de manera positiva en más de 892 mil estudiantes, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina. 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recalcaron los beneficios del eje de Educación contemplado dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el cual se impulsa de manera conjunta con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. 

En este marco, se anunció la implementación de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, que iniciará su periodo de registro el próximo 24 de noviembre con una inversión de 769 millones de pesos. Dicha beca consiste en otorgar mil 900 pesos bimestrales a jóvenes de universidades públicas para apoyo exclusivo de transporte.

El sector educativo en Michoacán tendrá un impulso sin precedentes para 2026, ya que más de 892 mil niñas, niños y jóvenes se beneficiarán con alguna de las diferentes becas, lo que representa una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos, gracias al Plan impulsado por el Gobierno federal.

Se anunció también que en el estado se sumarán 30 mil lugares más en nivel preparatoria, gracias a la creación de 20 bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones y 130 bachilleratos modulares equipados con conectividad para cómputo, así como cultura, deporte y artes. Con ello se pasará de 120 mil a 150 mil lugares nuevos, lo que permitirá superar el 85 por ciento de cobertura en educación media superior en la entidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia y Erongarícuaro, Michoacán detienen a cuatro y aseguran 38 dosis de estupefacientes en las últimas horas
Michoacán con 180 detenidos por extorsión en cuatro meses: SSPC
Logra GC de Michoacán la liberación de carreteras tras sostener diálogo con comuneros, quienes exigían justicia por el fallecimiento de una joven de Santa Fe de la Laguna
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Más información de la categoria
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz
FGR busca evitar que Javier Duarte salga de prisión por buena conducta; este miércoles la audiencia
Chocan militares y célula armada en fuertes enfrentamientos en límites de Aguililla y Apatzingán, Michoacán
Comentarios