Cerca de 900 mil estudiantes michoacanos tendrán becas en 2026: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El programa de becas en México tiene un alcance de más de 13 millones de becarias y becarios, lo que lo convierte en el programa social con mayor número de beneficiarias y beneficiarios, y en Michoacán esto impactará de manera positiva en más de 892 mil estudiantes, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recalcaron los beneficios del eje de Educación contemplado dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el cual se impulsa de manera conjunta con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

En este marco, se anunció la implementación de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, que iniciará su periodo de registro el próximo 24 de noviembre con una inversión de 769 millones de pesos. Dicha beca consiste en otorgar mil 900 pesos bimestrales a jóvenes de universidades públicas para apoyo exclusivo de transporte.

El sector educativo en Michoacán tendrá un impulso sin precedentes para 2026, ya que más de 892 mil niñas, niños y jóvenes se beneficiarán con alguna de las diferentes becas, lo que representa una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos, gracias al Plan impulsado por el Gobierno federal.

Se anunció también que en el estado se sumarán 30 mil lugares más en nivel preparatoria, gracias a la creación de 20 bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones y 130 bachilleratos modulares equipados con conectividad para cómputo, así como cultura, deporte y artes. Con ello se pasará de 120 mil a 150 mil lugares nuevos, lo que permitirá superar el 85 por ciento de cobertura en educación media superior en la entidad.