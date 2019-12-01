Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2026.- Candidatas y candidatos a la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el periodo 2027-2031, presentaron sus propuestas a moradoras y moradores de Casas del Estudiante.

La actividad organizada por la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector forma parte de los Foros Informativos Nicolaitas que se están desarrollando dentro del proceso para la renovación de la titularidad de la casa de estudios.

En este segundo ejercicio que llevó por nombre “Foro: Los cuatro ejes temáticos del PDI dirigidos a Casas del Estudiante” participaron los seis aspirantes en igualdad de condiciones y en el orden en el que se registraron.

Durante el encuentro con moradores y moradoras las candidatas y candidatos abordaron cuatro vertientes como son: Docencia y calidad académica; Gestión responsable y fortalecimiento institucional; Vinculación y extensión con los sectores, e Investigación, innovación, transferencia de conocimiento y divulgación de la ciencia.

El doctor Jaime Espino Valencia, planteó la actualización de planes de estudio, fortalecer la búsqueda de becas, ampliar las oportunidades de movilidad, mejorar la conectividad, impulsar la orientación académica y la atención a la salud física y mental, acercar a los moradores con la generación de conocimiento, agilizar trámites, mejorar condiciones de infraestructura académica y deportiva, así como fortalecer convenios de vinculación e impulsar una bolsa de trabajo universitaria.

Por su parte, la doctora Erika Jenny González Mejía, propone un eje de atención a las Casas de Estudiante con equidad y justicia, presupuesto digno para atender las necesidades de su comunidad, prevención y acceso a campañas de salud, caravanas de prevencion de enfermedades. Además de fomentar un programa cultural y deportivo que potencialice las actividades artísticas, impulsar la equidad de género, el mantenimiento de la infraestructura y un programa de seguimiento de egresados.

La doctora Laura Leticia Padilla Gil, planteó la creación de un Consejo Académico para que los moradores indiquen qué apoyos académicos y tutoriales necesitan, una Ventanilla Unica Digital Nicolaita y el expediente electronico universitario para agilizar trámites, generar los programas de Universidad en Territorio y Semillero Nicolaita de Investigación, e impulsar mecanismos para que se abran oportunidades de acceso a becas de investigación y posgrado para las y los estudiantes.

Por su parte, el doctor Hugo Rojas Figueroa, plantea fortalecer la vinculación de los moradores con la investigación y la innovación, incrementar el recurso destinado a apoyos socioculturales, fomento al deporte, implementación de un programa de rehabilitación profunda para dignificar integralmente espacios físicos de las Casas del Estudiante, creación de un programa institucional de estimulos que premien a moradoras y moradores con promedios sobresalientes, y vinculación con sectores.

El doctor Miguel Ángel Villa, indicó que propone fortalecer procesos de acreditación y de reacreditación, mantener el programa de titulación que ayuda a la economìa familiar, gestión de 300 becas para atletas de alto rendimiento, mejorar las condiciones de internet, de Inteligencia Artificial, de sostenibilidad, de Derechos Humanos, de cultura de paz, y de seguridad universitaria, así como la creación de un Centro de Atención Integral con apoyo psicológico y pedagógico.

En su turno, el doctor Memo Salas, indicó que su proyecto apuesta por la excelencia académica que vaya de la mano con la transformación digital y con la Inteligencia Artificial, impulsar la educación digital para acercar las clases a las y los jóvenes en sus casas y regiones, vincular a las moradoras y moradores con la investigación, así como tender puentes directos con empresas, productores, instituciones y el sector social con el fin de abrir oportunidades para las y los jóvenes antes de que egresen.