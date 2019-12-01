Autoridades universitarias nombra al primer director del Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio (CITE)

Morelia, Michoacán a 22 de octubre del 2026.- En un hecho histórico para el desarrollo científico de la región y del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un paso decisivo en la consolidación de su infraestructura académica al formalizar el nombramiento del primer director del Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio (CITE), el cual le fue otorgado al Dr. Juan Américo González Esparza de manos de la Dra. María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, en representación del Rector, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas; esto para el periodo 2026-2030.

Durante su intervención, la Dra. María Soledad Funes destacó que la dirección del CITE es el resultado del compromiso de una comunidad que inicia una nueva etapa académica con plena continuidad y miras al futuro. Subrayó la importancia de construir una vida colegiada propia mediante la creación de órganos académicos y administrativos transparentes que reflejen la madurez del centro.

Asimismo, hizo un firme llamado a consolidar una comunidad igualitaria, incluyente y con perspectiva de género, mediante acciones deliberadas que transformen la vida institucional y fomenten la incorporación de más mujeres en la ciencia. Entre los ejes prioritarios señalados para esta nueva etapa, destacan:

· Fortalecimiento de la planta académica: Criterios de evaluación y contratación estrictamente académicos que promuevan la renovación y el dinamismo del centro.

· Reconocimiento y diálogo: Respaldo a la labor de los Investigadores por México y articulación continua con entidades gubernamentales como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

· Vinculación universitaria: Estrecha colaboración con la ENES Unidad Morelia, el Instituto de Geofísica, los programas de posgrado y las distintas entidades del campus y de la UNAM en general.

"Las decisiones colectivas tienen una mayor fortaleza cuando se sustentan en la integración de los académicos y en el reconocimiento de las distintas perspectivas que conviven en una comunidad universitaria. Esto no significa que todas las decisiones deban coincidir, sino que deben contar con mecanismos que permitan escuchar diferentes voces con claridad y responsabilidad." Expresó la Dra. Soledad Funes.

Al asumir la dirección, el Dr. Juan Américo González Esparza expresó su profundo compromiso con la comunidad universitaria y extendió un reconocimiento especial al Instituto de Geofísica y a las instancias que acompañaron el crecimiento de la entidad en territorio michoacano. Resaltó también el valor de la contienda institucional, reconociendo la capacidad y compromiso de las cuatro candidaturas que participaron en el proceso de auscultación.

El Dr. González Esparza enfatizó que la dirección estará al servicio de la comunidad para entablar un diálogo abierto, respetuoso y apegado a la normatividad universitaria. A su vez, trazó las prioridades inmediatas para la gestión 2026-2030:

"Un día importante para nuestra comunidad. Con entusiasmo, experiencia y convicción, juntos hicimos realidad el CITE y juntos debemos construir su futuro, impulsando las ciencias de la Tierra y del espacio desde Michoacán para México y el mundo", concluyó el nuevo director.

Es de recordar, que la creación del CITE representa la culminación de un esfuerzo colaborativo y perseverante que tuvo sus antecedentes institucionales desde 1988 con la instalación de la estación del Servicio Sismológico Nacional, fortaleciéndose en 2001 con la creación del observatorio en el municipio de Coeneo y la llegada en 2006 de los primeros investigadores a Morelia para eventualmente establecer la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica. Tras más de dos décadas de labor ininterrumpida en la formación de recursos humanos y en el desarrollo de infraestructura de relevancia nacional, esta transformación busca posicionar a Michoacán en el plano nacional y mundial como un punto de referencia en la investigación de vanguardia en estudios de la Tierra y el espacio.