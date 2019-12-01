Atlético Morelia-UMSNH se mantiene invicto; este viernes visita a Deportivo Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 18:04:13

*ATLÉTICO MORELIA-UMSNH SE MANTIENE INVICTO; ESTE VIERNES VISITA



Morelia, Michoacán, a 22 de octubre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana busca su cuarto triunfo consecutivo en este arranque de la Temporada 2026-2027 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), además de mantenerse en lo más alto del Grupo 11.

Este viernes, los representantes de la Casa de Hidalgo visitarán al Deportivo Zamora en choque correspondiente a la Jornada 4 del sector, partido que se llevará a cabo en punto de las 20:00 horas en la Unidad Deportiva El Chamizal en suelo zamorano.

Los Zorros llegan a este encuentro como líderes de grupo luego de tres victorias consecutivas tras imponerse 3-0 a La Piedad, 5-0 a Delfines de Abasolo y 3-1 a Aguacateros de Uruapan, con lo que suman nueve puntos, 11 goles a favor y solo uno en contra.

Por su parte, el cuadro zamorano empató 1-1 con Delfines y luego se impuso 5-4 en penales, en la segunda fecha cayó 1-0 ante Aguacateros y posteriormente venció 2-1 al Atlético Valladolid, con lo que suma cinco unidades para ubicarse en el cuarto lugar de la clasificación, ha marcado tres tantos y ha recibido tres.

La temporada pasada estas escuadras se vieron las caras en dos ocasiones con saldo de dos triunfos para los nicolaitas: 4-3 en la primera vuelta en territorio zamorano y 2-1 en la segunda vuelta en la capital michoacana.

Cabe mencionar que el Atlético Morelia-UMSNH Femenil no tendrá actividad esta semana debido a que le toca descanso, mismo que asumirá como líder del Grupo 5 de la Liga TDP Femenil al acumular 13 puntos después de cinco partidos jugados, cuatro victorias y una igualada.

Las representantes de la Casa de Hidalgo volverán a la acción en la fecha 8, cuando reciban a Bucaneras FC en duelo programado para el viernes 30 de octubre a las 14:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.