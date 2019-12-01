Atlético Morelia-UMSNH se juegan el liderato de grupo en la Copa Promesas

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil buscará mantenerse en el liderato del Grupo 9 de la Copa Promesas 2026, cuando este martes reciba a La Piedad Imperial en juego de la Jornada 4, que se desarrollará en el Estadio Universitario Hidalgo en punto de las 18:00 horas.

Los Zorros llegan a este encuentro en la parte alta del sector con seis puntos, luego de dos triunfos, una derrota, siete goles a favor y cuatro en contra. Mientras que el cuadro piedadense también suma seis unidades tras dos victorias y un descalabro, pero ha marcado tres tantos y ha recibido cuatro.

Cabe recordar que estas escuadras se vieron las caras en la fecha inaugural del certamen, donde La Piedad hizo valer la localía y se impuso 2-1, por lo que los nicolaitas buscarán revancha.

“Va a ser un buen partido, La Piedad es un gran equipo, ya nos ganó en el primer partido de la copa, ahora claro que ellos van a venir con ganas de ganar y nosotros haremos lo propio. Los jugadores están contentos, tienen ganas de enfrentar este juego, que será lindo también para la afición”, aseveró el técnico Gustavo Farías.

Por otro lado y tras haberse jugado ya la mitad de la fase de grupos del certamen copero, el timonel nicolaita destacó cuál es la meta que se han trazado para esta competencia.

“El objetivo de esta Copa Promesas es seguir aprendiendo por poder jugar con buenos equipos como los de La Piedad, Gorilas y León, esa experiencia nos tiene que servir para llegar encaminados al arranque de la Tercera División, sin desesperarnos, somos un equipo que siempre trabaja a largo plazo, pero claro que siempre queremos buenos resultados”, enfatizó.