Atlético Morelia-UMSNH busca talento; convoca a visorías

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil ya piensa en la segunda vuelta de la Temporada 2026-2027 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), por lo que lanza la convocatoria para visorías con el objetivo de captar talento y reforzar su plantilla.

La cita es el lunes 16 de noviembre a partir de las 9:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo y las categorías que podrán participar son los nacidos en 2009, 2010 y 2011, que tendrán que ir acompañados de la madre, el padre o tutor para llenar el registro y la responsiva.

"Los invitamos para que vengan y realicen visorías todos los chicos nacidos en el año 2009, 2010 y 2011, esto con el objetivo de captar nuevo talento para que se integre al equipo de Tercera División Profesional varonil y que tengan una oportunidad para mostrarse", comentó Julio Juárez, auxiliar Técnico del Atlético Morelia-UMSNH varonil.

Agregó que no se busca reforzar alguna zona específica del campo, por lo que están abiertos a integrar a cualquier jugador con buenas condiciones. "Entonces si eres portero, defensa, medio o delantero tienes la misma oportunidad, tienes que mostrar tus capacidades, puedes buscar un espacio en el equipo de Tercera División".

Cabe mencionar que no importa si los interesados tienen o no experiencia profesional, por lo que además de cumplir con la edad mencionada deberán asistir con ropa adecuada para practicar fútbol, playera blanca, zapatos de fútbol y espinilleras.

Al igual que ha sucedido en las visorías anteriores del cuadro nicolaita, en esta ocasión se espera la participación de jugadores de todo Michoacán y de distintos puntos de la República Mexicana.