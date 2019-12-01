Atlético Morelia-UMSNH busca talento; convoca a visorías

Atlético Morelia-UMSNH busca talento; convoca a visorías
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:46:01
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Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil ya piensa en la segunda vuelta de la Temporada 2026-2027 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), por lo que lanza la convocatoria para visorías con el objetivo de captar talento y reforzar su plantilla. 

La cita es el lunes 16 de noviembre a partir de las 9:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo y las categorías que podrán participar son los nacidos en 2009, 2010 y 2011, que tendrán que ir acompañados de la madre, el padre o tutor para llenar el registro y la responsiva. 

"Los invitamos para que vengan y realicen visorías todos los chicos nacidos en el año 2009, 2010 y 2011, esto con el objetivo de captar nuevo talento para que se integre al equipo de Tercera División Profesional varonil y que tengan una oportunidad para mostrarse", comentó Julio Juárez, auxiliar Técnico del Atlético Morelia-UMSNH varonil. 

Agregó que no se busca reforzar alguna zona específica del campo, por lo que están abiertos a integrar a cualquier jugador con buenas condiciones.  "Entonces si eres portero, defensa, medio o delantero tienes la misma oportunidad, tienes que mostrar tus capacidades, puedes buscar un espacio en el equipo de Tercera División". 

Cabe mencionar que no importa si los interesados tienen o no experiencia profesional, por lo que además de cumplir con la edad mencionada deberán asistir con ropa adecuada para practicar fútbol, playera blanca, zapatos de fútbol y espinilleras. 

Al igual que ha sucedido en las visorías anteriores del cuadro nicolaita, en esta ocasión se espera la participación de jugadores de todo Michoacán y de distintos puntos de la República Mexicana.

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