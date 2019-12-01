Alista SEE preinscripciones digitales para el ciclo 2026-2027: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- Michoacán se prepara para el proceso de preinscripciones digitales correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, mismo que se desarrollará del 14 de enero al 13 de febrero. Al respecto, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, destacó que este trámite dirigido a los tres grados de preescolar, así como a primero de primaria y secundaria, busca garantizar el derecho a la educación.

“Esta acción busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y los centros educativos, asegurando que cada niña, niño y adolescente cuente con un espacio para su desarrollo integral”, puntualizó la titular de la SEE.

Para agendar la cita, las familias deberán ingresar a la plataforma oficial: https://dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/preinscripciones, la cual estará habilitada durante el periodo mencionado. En este sitio, se deberán capturar los datos de la o el menor, incluyendo CURP, peso, estatura y talla de calzado, así como el domicilio, correo electrónico y números de contacto del padre, madre o tutor.

Asimismo, es indispensable contar con la clave y el nombre del centro educativo de su elección para completar el registro. Una vez capturada la información, el sistema generará de manera automática la fecha asignada para la entrega física y validación de los documentos directamente en los planteles escolares.

La secretaria de Educación subrayó que este ordenamiento facilita la integración de la comunidad escolar, evita aglomeraciones y que padres de familia pernocten afuera de las escuelas con mayor demanda, permitiendo que las y los directivos reciban de manera adecuada a las y los nuevos integrantes del sistema educativo estatal.

Esta herramienta digital solo permite la generación de una cita por estudiante para un único plantel, por lo que es necesario seleccionar cuidadosamente la escuela elegida. Para el actual ciclo escolar se realizaron más de 334 mil registros digitales, algo que demuestra la confianza de padres y madres en las autoridades.

