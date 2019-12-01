Administración de Yarabí Ávila impulsa acciones en favor de estudiantes del Bachillerato Nicolaita y de Escuelas Incorporadas

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- La administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, continúa impulsando acciones en favor de las y los estudiantes de nivel medio superior, luego de que el Consejo Universitario aprobara diversas adecuaciones al Reglamento de Pase por Excelencia Académica del Bachillerato a Programas Educativos de Licenciatura y Técnico Superior Universitario.

La rectora reconoció a las y los integrantes del máximo órgano de gobierno de la institución por el trabajo conjunto que se ha generado en favor del estudiantado de las siete preparatorias de la UMSNH, así como de las alumnas y alumnos de Escuelas Incorporadas, quienes también podrán aplicar al Pase por Excelencia.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, explicó que el pleno del Consejo realizó adecuaciones al Reglamento aprobado en el año 2024 y que fue puesto en operación en el Ciclo Escolar 2025-2026. Al respecto, detalló que el primer cambio considera que cada una de las preparatorias de la Universidad Michoacana contará con 75 espacios (15 por área propedéutica) como número máximo para que sus alumnas y alumnos puedan acceder al Pase por Excelencia, a través del cual, las y los jóvenes ingresarán a la carrera de su elección sin presentar el examen de admisión.

El funcionario agregó que otra modificación que se realizó fue en torno al promedio mínimo para aplicar a este beneficio, ya que con anterioridad era de 9.0 y a partir del próximo Ciclo Escolar será de 8.0 sin haber presentado ningún examen extraordinario.

El tercer cambio en este Reglamento, añadió, es que el Pase por Excelencia Académica va a incluir también a las Escuelas incorporadas a la Universidad Michoacana, y refirió que cada plantel tendrá un lugar por cada una de las áreas propedéuticas.

Ramos Paz indicó que, los requisitos para acceder a este beneficio tanto para alumnos del Bachillerato Nicolaita como de Escuelas Incorporadas, es que tengan un promedio global de 8.0 sin exámenes extraordinarios, o superior a 9.0, en este caso podrán aplicar estudiantes que por alguna razón hayan presentado un examen extraordinario, y haber cursado todo el trayecto de estudio en la misma escuela preparatoria.

El secretario invitó a las y los alumnos de nivel medio superior a que estén pendientes del lanzamiento de la convocatoria, tras referir que quienes aspiren al Pase por Excelencia deberán cumplir con este trámite para poder aplicar.

Al respecto, comentó que, una vez que se aperture la convocatoria, los estudiantes deberán entregar la documentación requerida en sus propias preparatorias, cada plantel recabará todos los expedientes y los harán llegar a la Secretaría Académica de la UMSNH, en donde se integrará un Comité Revisor de dichas postulaciones y una vez analizadas se emitirá los listados de las y los jóvenes que fueron aceptados. “Es muy importante que toda persona que aspire al Pase por Excelencia Académica debe de hacer su trámite de registro en la convocatoria vigente”, enfatizó.