Administración de Yarabí Ávila cercana a la comunidad nicolaita 

Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2025.- Establecer puentes de comunicación y mantener una relación cercana con la comunidad nicolaita ha sido una constante desde el inicio de la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.

Este sábado visitó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en donde saludó y escuchó los planteamientos de las y los estudiantes del Sistema Abierto. En este marco, la rectora se comprometió a regresar en 15 días para darle seguimiento a sus comentarios y sugerencias en beneficio de la dependencia académica.

De manera frecuente, Yarabí Ávila recorre las escuelas, facultades e institutos de la UMSNH para hablar con los distintos sectores como las profesoras y profesores, administrativos y estudiantes, ya que ha mencionado que de estas visitas se recogen propuestas valiosas para que la institución siga avanzando.

Cabe señalar que, el pasado viernes la rectora acudió a cuatro Facultades para reunirse con las y los docentes con quienes se compartió que este lunes se iniciará con el proceso de Concursos de Oposición Internos definitivos, lo que fue bien recibido por las maestras y los maestros, toda vez que un gran número ellos tenían esperando décadas que se llevaran a cabo.