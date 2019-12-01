Ángel Damián Arroyo, joven talento de Celaya, rumbo a la Olimpiada Nacional de Biología

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 15:27:37

Celaya, Guanajuato, a 22 de septiembre 2025.- Con tan solo 16 años, Ángel Damián Arroyo Pérez, estudiante de tercer semestre del CECyTE plantel Celaya II, representará a Celaya en la Olimpiada Nacional de Biología, que se realizará en noviembre en el estado de Oaxaca.

Ángel logró su pase tras superar una exigente selección entre 360 estudiantes de Guanajuato, quedando entre los 12 mejores y ahora en la fase final para convertirse en uno de los cuatro representantes estatales.

“Es un gran honor representar a Celaya. Me siento motivado y orgulloso de demostrar que aquí también hay talento. Estoy preparándome con dedicación y espero lograr mi lugar en la etapa nacional”, expresó Ángel, quien sueña con convertirse en médico cirujano, motivado por su interés en la biología y la anatomía.

Su madre, Rosa Ángela Pérez Morales, destacó la dedicación de su hijo y el esfuerzo familiar:

“No tuvo vacaciones, pasó un mes completo en Guanajuato en preparación intensiva de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, cada sábado asiste a clases para seguir entrenándose. Como familia hemos hecho un gran esfuerzo económico, pero estamos orgullosos de verlo llegar tan lejos”.

La señora aprovechó para solicitar apoyo económico de autoridades y sociedad:

“Estos proyectos implican gastos de traslado, hospedaje y materiales. Si hubiera más apoyo, más chicos podrían llegar a estas etapas y cumplir sus sueños”.

Ángel, quien también participa en competencias de robótica a nivel estatal, asegura que su objetivo es seguir superándose académicamente:

“Si logro clasificar, seguiré preparándome porque quiero inspirar a otros jóvenes a esforzarse y demostrar que en Celaya hay mucho potencial”.