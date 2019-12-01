Ventas en Buen Fin aumentaron 30%; deja derrama de más de 90 mil mdp

Ventas en Buen Fin aumentaron 30%; deja derrama de más de 90 mil mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:49:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- La Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmaron que durante el Buen Fin 2025 las ventas crecieron 30 por ciento.

En ese sentido, la Administradora General de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, dijo que la edición este año superó todas las expectativas con la participación de más 35 mil comercios lo que permitió alcanzar una derrama económica superior a los 94 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 21% respecto al 2024.

Por lo que la funcionaria consideró que los datos reflejan la confianza de los consumidores así como el compromiso del sector empresarial y de las instituciones públicas que colaboran con este esfuerzo.

Además, destacó que seis de cada 10 empresas registraron un incremento en sus ventas de hasta 30% durante el periodo de ofertas.

Asimismo, indicó que el Buen Fin es una estrategia para fortalecer la economía nacional, incentivar el consumo responsable y promover la formalidad de negocios en todo el país.

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas informó que se incrementó en 13% el número de negocios que se registraron en la plataforma del Buen Fin al pasar de 190 mil a casi 216 mil, con 25 mil más que participaron.

Mientras que las ventas en las plataformas y todos los negocios fueron de 219 mil millones de pesos, es decir 46 mil millones de pesos más con respecto al año pasado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalías acuerdan trazabilidad de armas y mejora en datos sobre delitos
Muere trailero en accidente en la de Occidente 
Conductor sufre un accidente sobre la carretera Celaya contra un tractor quedando prensado en su vehículo
Ultiman a balazos a un joven en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
En 2026 aumentará más de mil 462 mdp el presupuesto para seguridad y justicia
Analistas reducen pronóstico de crecimiento para México en 2025
Histórico relevo: Tammi Anguiano se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad Antisecuestros en Michoacán
El hombre que domó el secuestro en Michoacán recibe nuevo cargo: Rodrigo González Ramírez dirigirá la nueva caza nacional contra el delito desde la FGR
Comentarios