Ventas en Buen Fin aumentaron 30%; deja derrama de más de 90 mil mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 10:49:17

Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- La Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmaron que durante el Buen Fin 2025 las ventas crecieron 30 por ciento.

En ese sentido, la Administradora General de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, dijo que la edición este año superó todas las expectativas con la participación de más 35 mil comercios lo que permitió alcanzar una derrama económica superior a los 94 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 21% respecto al 2024.

Por lo que la funcionaria consideró que los datos reflejan la confianza de los consumidores así como el compromiso del sector empresarial y de las instituciones públicas que colaboran con este esfuerzo.

Además, destacó que seis de cada 10 empresas registraron un incremento en sus ventas de hasta 30% durante el periodo de ofertas.

Asimismo, indicó que el Buen Fin es una estrategia para fortalecer la economía nacional, incentivar el consumo responsable y promover la formalidad de negocios en todo el país.

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas informó que se incrementó en 13% el número de negocios que se registraron en la plataforma del Buen Fin al pasar de 190 mil a casi 216 mil, con 25 mil más que participaron.

Mientras que las ventas en las plataformas y todos los negocios fueron de 219 mil millones de pesos, es decir 46 mil millones de pesos más con respecto al año pasado.