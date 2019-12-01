Salinas Pliego se reúne con secretario del Tesoro de EEUU; expresa preocupación por economía mexicana

Salinas Pliego se reúne con secretario del Tesoro de EEUU; expresa preocupación por economía mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:14:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de enero 2026.- El multimillonario mexicano, Ricardo Salina Pliego, se reunió con Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la ciudad de Washington.

De acuerdo con un comunicado, durante la conversación, el empresario destacó  el papel de Grupo Salinas en el envío de remesas, la inclusión financiera y las acciones de prevención del lavado de dinero.

Además, el también dueño de Tv Azteca subrayó la necesidad de fortalecer un entorno de certeza jurídica y Estado de Derecho para impulsar el desarrollo de México.

De igual forma, Salinas Pliego expuso ante el secretario Bessent  el alcance de las operaciones de Grupo Salinas, al destacar que la empresa canaliza cerca de la mitad de las remesas que llegan a la República Mexicana.

Igualmente, el quinto hombre más rico del México  expresó su preocupación por el rumbo económico del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia vuelve a pegar con fuerza en Sinaloa: ultimaron a 8 personas el miércoles
Se incendia negocio en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más
En Buenavista, Michoacán aseguran 3 vehículos con reporte de robo, uno cuenta con blindaje improvisado
Más información de la categoria
Violencia vuelve a pegar con fuerza en Sinaloa: ultimaron a 8 personas el miércoles
Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más
Irapuato: iban por su padre y balearon a niño de 7 años
Jefe de Escoltas de Carlos Manzo sabía que lo iban a matar un mes antes de su atentado: Juan Manzo
Comentarios