Salinas Pliego se reúne con secretario del Tesoro de EEUU; expresa preocupación por economía mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:14:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de enero 2026.- El multimillonario mexicano, Ricardo Salina Pliego, se reunió con Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la ciudad de Washington.

De acuerdo con un comunicado, durante la conversación, el empresario destacó el papel de Grupo Salinas en el envío de remesas, la inclusión financiera y las acciones de prevención del lavado de dinero.

Además, el también dueño de Tv Azteca subrayó la necesidad de fortalecer un entorno de certeza jurídica y Estado de Derecho para impulsar el desarrollo de México.

De igual forma, Salinas Pliego expuso ante el secretario Bessent el alcance de las operaciones de Grupo Salinas, al destacar que la empresa canaliza cerca de la mitad de las remesas que llegan a la República Mexicana.

Igualmente, el quinto hombre más rico del México expresó su preocupación por el rumbo económico del país.