Detienen a pareja en posesión de estupefacientes y un arma de fuego en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:48:01
Uruapan, Michoacán, 15 de enero del 2026.- Durante un recorrido de vigilancia por parte del Grupo Motorizado de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un hombre y una mujer fueron detenidos en posesión de varios gramos de la droga sintética conocida como “crystal” listos para su venta y distribución.

Sobre su detención se informó que los oficiales de la Guardia Civil, realizaban un recorrido de vigilancia y prevención del delito, y al transitar por la Avenida de Las Torres, entre las colonias de Valle Dorado y Doctores, a la altura de la calle Gis de Oro, visualizaron un automóvil, cuyos ocupantes al notar la presencia de la policía intentaron darse a la fuga, siendo detenidos metros adelante. 

Al realizarles una revisión de rutina, les encontraron entre sus pertenencias seis bolsas plásticas con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como “crystal”, al inspeccionar el vehículo localizaron otras 11 bolsas plásticas con la misma droga, además de una pistola, calibre .9 milímetros. 

El hombre y la mujer, identificados como Edgar Adrián G. R., y María de Jesús Z. C., así como la droga, que dio un peso de 255 gramos, el arma de fuego y el automóvil, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para las investigaciones correspondientes.

