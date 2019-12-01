Precio del petróleo se dispara por conflicto en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 09:04:49

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de marzo 2026.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), se elevó hasta superar los 100 dólares por barril, situación que se presenta por primera vez desde 2022, luego de una semana del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En ese sentido, el presidente Donald Trump reconoció el alza en el costo del hidrocarburo, sin embargo, señaló que “es un pequeño precio” que hay que pagar.

“Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz. ¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN DIFERENTE!”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares el pasado 8 de marzo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares.

Los analistas consideran que lo anterior es una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.

“Los precios del Brent se elevaron tanto como 15 % a más de 100 dólares por barril después de que productores líderes del Oriente Medio recortaron la producción porque el crucial Estrecho de Ormuz permanece cerrado debido a la guerra de Irán”, indicó un reporte de la firma Trading Economics.