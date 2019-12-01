Mundial de Fútbol deja derrama económica de 300MDP: Canaco Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 14:45:13

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio 2026.- La celebración de la reciente Copa del Mundo generó una derrama económica estimada en 300 millones de pesos para Querétaro, impulsando de manera significativa las ventas del sector comercial local, informó René Loya Poleti, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) en Querétaro.

Detalló que, a nivel nacional, la justa deportiva dejó una derrama total de 50 mil millones de pesos, de los cuales 35 mil millones se concentraron en las tres ciudades sede en México, mientras que la diferencia se distribuyó en diversas entidades, favoreciendo la reactivación económica del comercio queretano.

"El balón dejó de rodar en México, pero la economía no. El reto ahora es que los negocios familiares continúen con esta inercia, que sigamos generando economía para nuestro estado y que las empresas se mantengan con buenos números y ventas".

Durante el periodo mundialista, destacó, los giros dedicados a la gastronomía y el entretenimiento nocturno fueron los que registraron el mayor dinamismo. Según las cifras presentadas por el dirigente de la Canaco, los restaurantes y bares reportaron un incremento en ventas que osciló entre el 15 y el 30 por ciento.

El repunte de actividad tuvo su punto más alto durante el partido final disputado entre las selecciones de Argentina y España, evento en el que los establecimientos del sector alcanzaron niveles de ocupación de entre el 60 y el 65 por ciento.

Refirió que además del impacto positivo en las ventas cotidianas de los comercios, la temporada deportiva contribuyó a la dinámica laboral con la creación de aproximadamente 160 puestos de trabajo temporales en la entidad.

Llamó a los comercios de la región a aprovechar el impulso económico dejado por el evento deportivo para consolidar sus ventas durante el resto del año.