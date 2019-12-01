México y EEUU inician conversaciones y revisión sobre el T-MEC

México y EEUU inician conversaciones y revisión sobre el T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 14:50:45
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Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que las delegaciones de México y Estados Unidos comenzaron con las discusiones relacionadas con la revisión del T-MEC.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario federal indicó que el grupo de representantes mexicanos tuvo un diálogo con Jamieson Greer, representante Comercial de la Unión Americana y su equipo.

“Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día.”, compartió el secretario Ebrard, en su cuenta oficial de X.

La revisión del acuerdo arrancó en medio de un proceso incierto por la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los tres países deben decidir este año si extienden el tratado tal y como está por otros 16 años, hasta 2042, una opción considerada poco probable, o si inician un complejo proceso de revisión, para el que tendrían de plazo hasta 2036.

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