México implementará nuevo mecanismo fiscal contra mercado ilícito de combustibles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 10:50:19

Ciudad de México, a 28 de marzo 2026.- El gobierno de México anunció la entrada en vigor del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, con el objetivo de combatir el mercado ilícito de combustibles.

A través de un comunicado oficial, se indicó que dicha medida, la cual se integrará al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), será obligatoria a partir del 24 de abril de 2026.

Además, se mencionó que este nuevo mecanismo forma parte de la estrategia nacional instruida por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la trazabilidad en la comercialización de combustibles.

Igualmente se informó que el proyecto fue desarrollado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener),Comisión Nacional de Energía (CNE), además de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

A partir de la fecha mencionada, los establecimientos dedicados a la venta de gasolina regular, premium y diésel deberán incorporar este complemento en su facturación electrónica. Un requisito indispensable para emitir dichos comprobantes será contar con un permiso vigente ante la CNE.

Además, las estaciones de servicio o comercializadores que no regularicen su situación o no cuenten con la autorización correspondiente quedarán impedidos para emitir CFDI por concepto de hidrocarburos, lo que imposibilitará sus operaciones comerciales legales.

Por otra parte, las autoridades hicieron un llamado a las personas físicas y morales permisionarias para verificar el estatus de sus autorizaciones. Para facilitar este proceso, se ha puesto a disposición el portal oficial: https://www.cne.gob.mx/Permisos.