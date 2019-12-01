México espera respuesta de EEUU sobre reducción de aranceles antes de fin de año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 08:59:14

Ciudad de México, a 20 de octubre 2026.- El gobierno de México espera recibir una respuesta por parte de Estados Unidos, sobre su petición de reducir aranceles al acero, aluminio y sector automotriz.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien lidera los esfuerzos mexicanos en las negociaciones bilaterales.

En conferencia de prensa, el funcionario federal aseguró que el país ya presentó a Washington los argumentos técnicos para justificar una reducción de los gravámenes impuestos bajo la sección 232 de la legislación comercial estadounidense, que permite aplicar restricciones a las importaciones por motivos de seguridad nacional.

Además, el secretario Ebrard consideró injustificado el arancel del 50 % aplicado por Estados Unidos al acero y aluminio, principalmente porque el país vecino del norte ya cuenta con un superávit comercial con México en el sector siderúrgico.

“Nosotros importamos más acero del que exportamos. Entonces encontramos injustificado e injusto que se haya impuesto ese arancel”, explicó el titular de Economía.