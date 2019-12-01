Más de 400 mil visitantes y 400 millones de pesos deja temporada de vendimias en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Tras el cierre casi definitivo de la temporada de vendimias en la entidad, la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro (SECTUR) reportó una afluencia superior a los 400 mil visitantes y una derrama económica preliminar que supera los 400 millones de pesos, consolidando al enoturismo como el segundo producto turístico más importante del estado, solo por detrás del Centro Histórico capitalino, confirmó Adriana Vega Vázquez Mellado, titular de la dependencia estatal.

Destacó que el sector vitivinícola queretano no solo ha alcanzado altos niveles de atracción de visitantes, sino que compite de manera directa con los principales referentes del país.

A pesar de reconocer la trayectoria histórica de regiones como el Valle de Guadalupe, en Ensenad Baja California, afirmó que Querétaro ha sabido innovar en la diversificación de su oferta para ponerse a la cabeza en el segmento.

“Querétaro siempre va a ser un estudiante del Valle de Guadalupe porque nos llevan ventaja en años y conocimiento. Sin embargo, hoy puedo decir con mucho orgullo que hemos aprendido de los mejores y, como cualquier gran alumno, Querétaro va en la delantera gracias a su diversificación y a la denominación de origen que poseemos”.

Detalló que el estado alberga una oferta de más de 500 etiquetas de vino locales lo que hace que la entidad, tenga una proyección internacional de la región de la mano de casas como Freixenet, sumada al prestigio de bodegas como Puerta de Lobos, De Cote Casa Vitivinícola y Raíz de Vino, entre otras reconocidas con galardones a nivel mundial.

Para mantener la preferencia de los mercados emisores clave como la Ciudad de México, San Luis Potosí y Guanajuato, Vázquez Mellado enfatizó la necesidad de seguir renovando el producto turístico en cada edición para evitar que la experiencia sea repetitiva.

En vísperas del último trimestre del año, la titular de SECTUR adelantó que la dependencia afinó acuerdos y nuevos lineamientos para emprender campañas de promoción de cara a próximas aperturas de proyectos turísticos y recintos.

Adelantó que en colaboración con el Municipio de Querétaro presentarán en días próximos el programa especial de actividades para las festividades de Día de Muertos.

“Aprovechando que viene un puente largo, estamos preparando un momento muy especial lleno de actividades culturales y recreativas para incentivar que los turistas no solo se queden en la capital, sino que recorran todo el territorio queretano”.