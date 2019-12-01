Inflación en EEUU se mantuvo estable con un 2.4% en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 12:18:47

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de marzo 2026.- La inflación general anual de Estados Unidos se mantuvo estable al ubicarse en un 2.4 por ciento el pasado mes de febrero.

Se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) recoge datos previos al estallido de la guerra en Irán, que ha provocado en los últimos días un fuerte aumento de los precios del petróleo.

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0.3%, en línea con las expectativas del mercado.

En ese sentido, se registraron aumentos en rubros como atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles del hogar, según el Departamento de Trabajo estadounidense.

En cambio, hubo una disminución de los precios de los autos usados, de los seguros de vehículos, así como de las comunicaciones y el cuidado personal.

Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, aumentó en febrero un 2.5% interanual.