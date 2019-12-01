Inflación en EEUU se mantuvo estable con un 2.4% en febrero

Inflación en EEUU se mantuvo estable con un 2.4% en febrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 12:18:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de marzo 2026.- La inflación general anual de Estados Unidos se mantuvo estable al ubicarse en un 2.4 por ciento el pasado mes de febrero.

Se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) recoge datos previos al estallido de la guerra en Irán, que ha provocado en los últimos días un fuerte aumento de los precios del petróleo.

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0.3%, en línea con las expectativas del mercado.

En ese sentido, se registraron aumentos en rubros como atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles del hogar, según el Departamento de Trabajo estadounidense.

En cambio, hubo una disminución de los precios de los autos usados, de los seguros de vehículos, así como de las comunicaciones y el cuidado personal.

Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, aumentó en febrero un 2.5% interanual.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos sofocan incendio de vivienda en Celaya, Guanajuato
Director de Policía de Celaya confirma tres detenidos tras operativo; descarta ataque o persecución
SSPC inicia formación de quinta generación de agentes de investigación e inteligencia
Implementa Guardia Civil operativo en Tiripetío, Michoacán, ante amagues de normalistas
Más información de la categoria
“Nos tratan como perros de rancho”: dirigente del PT lanza críticas contra Morena por reparto de candidaturas
Investigan agresión a estudiantes de secundaria en Morelos; habrían sido “tableados” por negarse a comprar estupefacientes
Sheinbaum sobre reforma electoral: “Ya depende de los legisladores cómo van a votar”
"El Salsas", operador financiero de grupo delincuencial jalisciense que cayó tras abatimiento de "El Mencho"; confesó gananancias millonarias en municipios
Comentarios